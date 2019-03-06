Девушки смогут учиться в военных лицеях с сентября

Минобороны отменило ограничения в приеме лиц женского пола на обучение в военных учебных заведениях.

С сентября 2019 года девушки смогут учиться в военных и военно-морских лицеях Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"На сегодня разработан проект приказа Минобороны "Об утверждении Положения о военном (военно-морском) лицее", которым нормативно урегулирован вопрос предоставления права девушкам получать образование в военных, военно-морских лицеях. Начиная с сентября 2019 года планируется обучение девушек в лицее им. Ивана Богуна", - сообщила главный специалист департамента военного образования, науки социальной и гуманитарной политики Минобороны Любовь Гуменюк.

По ее словам, отменены все ограничения в приеме лиц женского пола на обучение в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений военного образования.

Сейчас число женщин, которые учатся в военных высших учебных заведениях, составляет 8%.

Напомним, в 2017 году Минздрав отменил перечень запрещенных для женщин профессий.