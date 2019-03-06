Творить добро или бороться со злом?

Рискую заслужить упрёки в чрезмерном обобщении, но я для себя приличных людей делю на две категории – тех, кто делает добро и тех, кто борется со злом.

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Как ни странно это звучит, но это совершенно различные психологические типы людей, и мало в ком гармонично сочетаются искусство творить добро и умение бороться со злом. В то же время окружающие зачастую требуют от ставших мало-мальски известными приличных людей уметь и делать и то, и другое. «Почему старейшины нашего города не выступили против тирании мэра?» Вот как-то так.

Делать добро – удел творцов, среди которых немало людей искусства. Бороться со злом – удел, пожалуй, политиков и героев. А герой невозможен без жертвы – причём вовсе не обязательно такой жертвой выступит он сам.

Теория Йоги делит людей на живущих (примерно 80 процентов), страждущих и ищущих (по 10 процентов соответственно). Страждущие, соответственно, делятся на две категории – тех, кто стремится к власти и тех, кто стремится к славе. К славе стремятся, разумеется, спортсмены и люди творческие – актёры, писатели, художники, музыканты. К власти – политики. И если первые у большинства из нас вызывают симпатию, то вторые – наоборот.

Людям славы важны «поглаживания», восторги, похвалы, награды. Даже если дают эти награды люди власти, которые редко обладают идеальной репутацией. Как, собственно, чаще всего и бывает. Для людей славы такие награды – признание их заслуг, того, что они талантливы, что находятся на правильном пути. Награды вдохновляют их, стимулируют творить дальше и развиваться. Тех, кто награждает, они воспринимают зачастую как «передающий» инструмент.

Люди власти любят борьбу. Борьбу за эту самую власть. Они способны на большие жертвы, иррациональные, хитрые и жестокие шаги, только чтобы до власти добраться и с ней не расставаться. И борьба со «злом» очень часто предстаёт в глазах пассивной публики благородным путём к вершине.

Тем не менее, моральные авторитеты есть и среди людей славы, и среди людей власти. Но способы достижения цели они выбирают разные. Если творящие добро будут искать способы сделать лучше чью-то жизнь и скорее повезут в больницу лекарства, чем пойдут на митинг, то борцы со злом часто сами становятся разрушителями, потому что зло ведь нужно уничтожить. «До основанья, а затем…». Мы знаем, что с этим «затем» почти никогда не получается ничего приличного. У борцов со злом другая цель, другая направленность действий. Более того – то, что для них является злом, для других таковым может вовсе не являться.

Поэтому не стоит ждать от творцов, от тех, кто нацелен на созидание, каких-то радикальных жестов, призывов к борьбе и свержению тирана. Творец скорее будет думать о том, как на месте разрушенного построить что-то новое.

Тем не менее, обществу нужны и те, и те. Только борцы со злом, на мой взгляд, всё же в умеренном количестве. Чтобы не получилась борьба за мир, от которой камня на камне не останется.