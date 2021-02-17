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Исчезла и снова нашлась. Агата Кристи, Тенерифе и… Одесса

Смотреть на жизнь как на череду совпадений и расхождений, конечно, несерьёзно, но иногда совпадения бывают настолько настойчивыми, что впору задуматься, не управляет ли происходящими с нами событиями незримый режиссёр.

Фото: предоставлено Евгением Деменком

Четвёртого февраля 1927 года пароход компании Unión Castle Mail Steam Ship бросил якорь в порту Санта-Крус-де-Тенерифе. Среди пассажиров, сошедших на берег Тенерифе, были Агата Кристи, её дочь Розалинда и секретарша Шарлотта Фишер, которую писательница называла Карло.

Уладив формальности, все они перебрались в Пуэрто-ле-ла-Крус, тогда очаровательный маленький городок, знаменитый своим мягким климатом и в холодное, и в тёплое время года. Хотя о холоде даже в феврале говорить язык не поворачивается – сейчас тоже начало февраля, и мы купаемся в океане каждый день.

Со времени приезда Агаты Кристи на Тенерифе прошло девяносто три года, и в газете «Вечерняя Одесса» был опубликован «с колёс» новый роман-буриме участников одесской литературной студии «Зелёная лампа». Назывался он «Исчезла», состоял из тринадцати глав, написанных тринадцатью авторами, среди которых был и я, и решён он был как обмен письмами участников некоего литературного объединения по поводу исчезновения и счастливого возвращения одного (точнее, одной) из авторов, Евы. Толчком, идеей для сюжета послужило… знаменитое исчезновение Агаты Кристи, случившееся в декабре 1926 года. Писательница, шокированная признанием мужа о романе на стороне и требованием развода, оставила дома дочь Розалинду и уехала в неизвестном направлении. На следующее утро после исчезновения в графстве Суррей был найден её брошенный автомобиль, в салоне которого лежала её шубка.

Поиски стали делом общенациональным. В них участвовали более тысячи полицейских и почти пятнадцать тысяч добровольцев. Увлекавшийся спиритизмом Артур Конан Дойл даже привлёк к поискам медиума.

Спустя одиннадцать дней Агату Кристи случайно обнаружили в паре сотен миль от дома. Она остановилась в Swan Hydropathic Hotel в Харрогейте, графство Норт-Йоркшир, под именем любовницы мужа, Терезы Нил.

Едва узнав о её местонахождении, муж примчался туда, чтобы забрать писательницу домой. Однако развода избежать не удалось. Тот год был тяжёлым для Агаты Кристи – сначала умерла её мать, потом случился развод, к этому добавились финансовые трудности… Чтобы скорее забыть обо всём этом, она и уехала на Канарские острова.

Отелей в Пуэрто-де-ла-Крус тогда почти не было, путешественники останавливались в основном в старинных особняках, используемых как гостевые дома. Один из них, дом семьи Кологан, Агата Кристи описала в своём рассказе «Человек, вышедший из моря». А сама она жила в отеле Taoro и гуляла в саду орхидей Sitio Litre. Купания в океане избегала – её так напугала история об англичанине, погибшем в бурных океанских волнах, что она описала её и в рассказе, и в своей автобиографии.

Именно здесь написала она основную часть романа «Тайна «Голубого поезда». Это позволило ей рассчитаться с долгами.

Усаженная кипарисами аллея, которая ведёт от дома Кологанов к обрыву над океаном, названа теперь именем Агаты Кристи. В Пуэрто-де-ла-Крус проходят теперь каждый год посвящённые ей фестивали. А рядом, на небольшой смотровой площадке с потрясающим видом, установлен её бюст.

Фото: предоставлено Евгением Деменком

Мы приехали на улицу Агаты Кристи спустя ровно девяносто четыре года после её приезда в Пуэрто-де-ла-Крус, сами не догадываясь об этом. Это ли не совпадение?

Знай я обо всём этом раньше, возможно, главная героиня нашего коллективного романа тоже оказалась бы на Тенерифе.

Евгений Деменок Евгений Деменок , Один из организаторов «Форума одесской интеллигенции». Член Президентского совета Всемирного клуба одесситов.
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