Бібліотеки діджитал-епохи

Замість старих бібліотек та будинків культури – сучасні хаби з IT-курсами та майстер-класами, пересувні заклади та інклюзивні простори.

Фото: EPA/UPG Городская библиотека Мальмё, Швеция, 16 ноября 2020

Центри культури і дозвілля

Курси з вебдизайну, фітнес-програми, майстер-класи з візажу чи випікання тортів, заняття з вокалу та сучасних танців. І все це – в Центрі культури і дозвілля невеличкого села Лошнів на Тернопіллі, де мешкає менше 1,5 тисячі людей. Тут і сучасний ремонт, і фахові співробітники, і стабільний інтерес від мешканців Лошніва та кількох сусідніх сіл. Аналогічний центр я відвідала в селі Підгайчики, що також входить до Теребовлянської ОТГ на Тернопільщині.

Такі центри культурних послуг будуть створюватися у громадах замість класичних будинків культури та сільських клубів, більшість з яких не ремонтувалися протягом десятиліть. І, м’яко кажучи, давно нікого не налаштовують на творчий лад.

Бібліотекам також приділяється окрема увага. Зі сховищ вкритих пилом книжок вони перетворяться на технічно оснащені культурні простори, де проводитимуть навчання з комп’ютерної грамотності, літературні вечори, перегляди кіно тощо. Книжки, звісно ж, теж залишаться! Думаю, інтерес до них в таких умовах лише зросте.

Це передбачає законопроєкт №4318 «Про культуру», який парламент вже ухвалив за основу. Центри культури існуватимуть як за рахунок громад, так і держави. У Держбюджеті-2021 на це передбачена субвенція 200 млн грн.

Базова мережа закладів культури має бути територіально доступною. Неможливо закрити заклад без заміщення його послуг, йдеться у законопроєкті №4318. Документ встановлює мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами. Вони мають бути не тільки близькими до кожного, а й якісними. Детальніші стандарти прописує Кабмін.

Ще більше змін для бібліотек передбачає законопроєкт № 5002 «Про бібліотеки і бібліотечну справу», ініціатором якого є я. Розповім про них детальніше.

Соціальні гарантії для бібліотекарів

Законопроєкт посилить соціальні гарантії працівників бібліотек. Тим, хто працює в селах і селищах міського типу, держава може забезпечувати безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням відповідно до законодавства. Те саме стосується пенсіонерів, які раніше працювали у бібліотеках цих населених пунктів і мешкають там зараз.

Крім того, працівникам бібліотек встановлюються надбавки, зокрема за особливі умови праці. Їм також виплачується матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, а також матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та доплата за вислугу років.

Збереження бібліотек

В Україні справді багато бібліотек. Тільки публічних нараховується понад 15 тисяч – це найвища цифра серед багатьох країн Європи. Для порівняння: в Італії бібліотек 3,5 тисячі, в Німеччині – 9. Натомість українські бібліотеки відвідують чи не найменше людей – за цим показником ми далеко позаду.

Але! Це не означає, що наші бібліотеки треба закривати! Це означає, що їх треба осучаснювати. Децентралізація дозволить громадам не тільки відремонтувати дороги чи встановити сонячні панелі на вулицях, а й підвищити якість культурних послуг. І держава усіляко цьому сприятиме.

У законопроєкті ми розробили ефективний та прозорий механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек. Це убезпечить їх від хаотичного закриття та не допустить обмеження прав громадян на бібліотечне обслуговування. До того ж нагадаю: ліквідувати бібліотеку без погодження з Міністерством культури неможливо – це пряме порушення «Закону про культуру».

Пересувні та електронні бібліотеки

З’являться пересувні бібліотеки – такі собі підрозділи публічних бібліотек, які доставлятимуть книги у віддалені села та містечка, де немає доступу до класичних.

Загалом класифікація бібліотек стає зручнішою, конкретнішою та сучаснішою. Це не тільки красиво прописані слова на папері, а й реальний інструмент для їхнього розвитку.

Передбачається створення Національної електронної бібліотеки України. Будь-хто зможе переглянути електронні копії книжкових пам'яток, друкованих видань, котрі не охороняються авторським правом або перейшли у суспільне надбання. Якщо книги охороняються авторським правом – вони також можуть бути в Національній бібліотеці, але за договором із правовласником.

Електронні бібліотеки та оцифрування книжкових пам’яток, які також передбачені в документі, допоможуть зберегти бібліотечні фонди.

Міжнародна співпраця

Законопроєкт розширить співробітництво наших бібліотек із іноземними «колегами». Передбачаються спільні наукові дослідження та проєкти; організація міжнародних конференцій, симпозіумів і конгресів; участь бібліотек у роботі міжнародних організацій; спільний документообмін і видавнича діяльність.

Бібліотеки зі статусом юридичної особи отримають право укладати договори про співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до законодавства.

Інклюзивність

Люди з вадами зору зможуть отримувати книжки та документи на спеціальних носіях. Користувачі з іншими особливими потребами також мають право на створення умов, щоб їм було зручно користування бібліотекою.

Без книг не залишиться ніхто!