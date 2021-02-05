Українські бібліотеки в 2020-му отримали найменше книжок за останні три роки

У 2020 році фонди публічних бібліотек в Україні були поповнені найменшою за останні три роки кількістю книг.

Про це заявив завідувач відділу підтримки книговидання Українського інституту книги Юрій Марченко під час презентації результатів Програми поповнення фондів публічних бібліотек та надання грантів інституційної підтримки у 2020 році.

"На жаль, ми маємо спадну статистику... Але, незважаючи на зменшення фінансування, ми намагаємося, щоб найменувань книг до бібліотек надходило якнайбільше", -цитує Марченка "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що бюджет Програми поповнення фондів публічних бібліотек у 2018 році становив 114 млн грн, у 2019 році - 86 млн грн і в 2020 році - 47 млн грн.

За ці кошти у 2018 році було закуплено 986 449 книг (741 найменування), у 2019 році - 669 609 книг (551 найменування) і у 2020 році - 380 972 книги (847 найменувань).