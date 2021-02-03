Мінкультури проситиме YouTube закрити канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne

Міністерство культури та інформаційної політики направлятиме до YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки на YouTube.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив у Telegram.

"Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - зазначив міністр.

Ткаченко висловив переконання, що платформа YouTube має знати "про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент".

Нагадаємо, що учора президент увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.