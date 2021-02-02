Історики опублікували документи про те, як НКВС "ламав" Підмогильного

Історики виклали у відкритий доступ 40 документів із розсекречених архівів НКВС/КДБ, які стосуються кримінальної справи проти Валер'яна Підмогильного. Про це повідомляється на сайті Центру досліджень визвольного руху.

До збірки, що присвячена 120-й річниці з дня народження письменника (він народився 2 лютого 1901 року), є протокол особистого обшуку письменника, анкета обвинуваченого, протоколи допиту про перебування у Німеччині та Чехії, постанови про конфіскацію та знищення листування письменника, ордери на обшук та арешт Підмогильного, обвинувальний висновок, протокол очної ставки з письменником Епіком, документ про реабілітацію тощо.

Також до оприлюдненої колекції ввійшли документи з Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва та особисті документи письменника з архівів, які зберігаються у родині нащадків його дружини.

Підмогильний — український прозаїк, перекладач. Був організатором і членом літературного угруповання "Ланка»". Брав участь у літературній дискусії 1925 – 1928 років. 8 грудня 1934 заарештовано за приналежність до "групи письменників-націоналістів з терористичними настроями у ставленні до вождів партії". Розстріляний у 1937 році в урочищі Сандармох (нині – Республіка Карелія, РФ), але дружині сказали, що помер від раку нирки в 1941 році.

Реабілітований 14 грудня 1956 за відсутністю складу злочину.