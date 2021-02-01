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Пішов з життя режисер Сергій Проскурня

Йому було 63 роки.

Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Фото: Макс Левин

На 64 році життя помер український театральний режисер, продюсер Сергій Проскурня.

Про це у Facebook повідомив ексміністр культури Євген Нищук.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав "наш Драматург". Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив. Величезна втрата для мене, для усіх нас", - написав Нищук.

Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 року у Львові, вчився у Черкасах. Закінчив інститут театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого.

Був співавтором низки значних мистецьких проектів, організовував та продюсував концерти, вистави, фестивалі, зокрема й першу «Червону руту». Поставив вистави «Крайслер Імперіал» у Львівській опері під час фестивалю «Вивих», «Грандів мистецтва у Львівській опері» тощо.

З грудня 2007 року входив до команди міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, згодом став радником міністра на громадських засадах, а з квітня 2008 очолював комісію Ради з питань захисту культурно-інформаційного простору.

Був художнім керівником Одеського театру опери та балету. Після цього (з 2009) очолював театр у Черкасах. У 2013–2014 роках втілив масштабний кінопроект «Наш Шевченко» (частину сюжетів знімав на Євромайдані). Розробив концепцію виставки «Шевченкоманія».

Починаючи з 2015 Проскурня режисерував святкові концерти до Дня незалежності України. Його новаторським рішенням було включення до їх програми симфонічної музики.

Проскурня є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України “Експеримент” (2001) та імені Сергія Данченка (2017).

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