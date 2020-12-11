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Корейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу

Він помер в латвійській лікарні.

Корейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу
Кім Кі Дук
Фото: EPA/UPG

В Латвії від ускладнень, спричинених Covid-19, у віці 59 років помер корейський режисер Кім Кі Дук.

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на російського документаліста Віталія Манського.

За неофіційною інформацією, режисер приїхав до Латвії, щоб купити будинок у Юрмалі та оформити свідоцтво на проживання, але на заплановану зустріч не прийшов. Після цього колеги почали шукати Кім Кі Дука, але з цим виникли складнощі через правила із захисту особистих даних.

Сьогодні з'явилась інформація, що режисер помер у лікарні від ускладнень ковіду.

Кім Кі Дук – відомий корейський режисер, лауреат "Золотого Лева" Венеційського кінофестивалю, "Срібного ведмедя" Берлінале та інших численних нагород. Найвідоміші стрічки – "Весна, літо, осінь, зима і знову весна", "П'єта", "Аріранг", "Натягнута тятива" та інші.

2017 року акторка, яка з ним працювала, звинуватила режисера у згвалтуванні на зйомках його фільму. Кім Кі Дук заперечував звинування і подав до суду, але рішення суду було не на його користь. Врешті прокурори закрили справу за фактом сексуальних домагань, але оштрафували режисера за напад, повідомляє The Hollywood Reporter.

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