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У ЗСУ зафіксували ще один випадок смерті від коронавірусу

Минулої доби в армії виявили 162 нових випадки COVID-19.

У ЗСУ зафіксували ще один випадок смерті від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України зафіксували 31-й летальний випадок смерті від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала.За наявної інформації хворий мав супутні хронічні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в армії виявили 162 нових випадки COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 16 осіб.

Всього у ЗСУ на коронавірус хворіє 3106 осіб. 

Всього за час пандемії одужало –  8687 осіб. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 561 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 59 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні проведено 39 519 тестувань методом ПЛР і виявлено 13 514 випадки коронавірусної недуги. Від ускладнень COVID-19 померли 285 пацієнтів, що є найвищим з початку пандемії показником.Зафіксовано 15 327 одужалих, госпіталізовано 2 846 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 872 228 осіб, одужало 480 348 пацієнтів, 14 755 померли.

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