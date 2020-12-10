В Раді назвали умову дострокового оголошення локдауну по всій країні

В разі погіршення ситуації з захворюваністю уряд може обрати нову дату локдауну, попередивши про його запровадження за 7 днів.

В Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження раніше 8 січня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в державі погіршиться.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, в разі погіршення ситуації з захворюваністю уряд може обрати нову дату локдауну, попередивши про його запровадження за 7 днів.

"Ніхто не каже, що це (посилення карантину - ред.) буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватись, уряд за 7 днів може попередити про інші дати... Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням. Новий рік дасть збільшення (захворюваності - ред.), нікуди ми від цього не дінемося", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.