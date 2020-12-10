​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Раді назвали умову дострокового оголошення локдауну по всій країні

В разі погіршення ситуації з захворюваністю уряд може обрати нову дату локдауну, попередивши про його запровадження за 7 днів.

В Раді назвали умову дострокового оголошення локдауну по всій країні
Фото: Макс Левин

В Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження раніше 8 січня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в державі погіршиться.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, в разі погіршення ситуації з захворюваністю уряд може обрати нову дату локдауну, попередивши про його запровадження за 7 днів.

"Ніхто не каже, що це (посилення карантину - ред.) буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватись, уряд за 7 днів може попередити про інші дати... Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням. Новий рік дасть збільшення (захворюваності - ред.), нікуди ми від цього не дінемося", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також