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Труханов отримав позитивний тест на COVID-19

Він закликав мешканців Одеси дотримуватися правил безпеки.

Труханов отримав позитивний тест на COVID-19
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний тест на коронавірус. У зв'язку з цим він пішов на самоізоляцію.

Про це він повідомив у Facebook.

"Ніде правди діти: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - написав Труханов.

Він закликав мешканців Одеси дотримуватися правил безпеки: носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції.

"На сьогоднішній день це найбільш дієві і при цьому прості способи уникнути захворювання", - зазначив мер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 9 грудня повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

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