Число захворілих на ковід у світі перевищило 68,5 млн

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі на ранок 9 грудня сягнула 68 млн 574 тис. 553 випадків. Від коронавірусної недуги померли 1 млн 563 192 особи.

Про це свідчать дані сайту worldometers.

Побороти коронавірус вдалося 47 млн 468 тис. 085, нині хворіють 19 млн 542 тис. 475 пацієнтів. Кількість серйозних випадків зросла до 0,5%. Смертність залишається на рівні 3%.

Загалом у світі вже 14 країн перетнули позначку в мільйон захворілих на коронавірус. До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

У Сполучених Штатах виявлено вже 15 млн 591 тис. 709 інфікованих коронавірусом і 293 тис. 398 летальних випадків. Одужали понад 9 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість інфікованих зросла до 9 млн 735 тис. 975, кількість померлих - до 141 тис. 398, одужали понад 9,2 млн осіб.

Третя у світі за кількістю інфікованих Бразилія з 6 млн 675 тис. 915 захворілих і 178 тис. 184 померлих. Вилікувалися від ковіду майже 5,9 млн осіб.

В Україні вже 845 343 особи захворіли на ковід. Одужали 451 118 людей, 14 204 померли. За минулу добу в Україні зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії.