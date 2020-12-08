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​Індонезійська фармкомпанія засвідчила проміжну ефективність китайської вакцини до 97%

Третя фаза випробувань вакцини ще не завершена.

​Індонезійська фармкомпанія засвідчила проміжну ефективність китайської вакцини до 97%
Фото: EPA/UPG

Індонезійська державна фармацевтична компанія Bio Farma заявила, що проміжні дані про випробування, які вона проводила щодо вакцин, вироблених китайською компанією Sinovac, свідчать про ефективність до 97%.

Про це повідомляє Reuters.

"Наша команда з клінічних випробувань протягом місяця виявила, що проміжні дані показують ефективність вакцини на рівні 97%", - заявив Сетіаван.

Водночас Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилися під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 людей.

Сетіаван не уточнив, чи був проміжний результат клінічного випробування на пізній стадії, але інший представник Bio Farma повідомив Reuters пізніше, що компанія наразі збирає дані про ефективність із дослідження третьої фази, яке ще триває.

Також зазначено, що Bio Farma буде чекати повних результатів. Агентство з контролю за продуктами й ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини наприкінці січня.

У листопаді американський виробник ліків Pfizer та німецький BioNTech повідомили про остаточні результати випробувань, які показали, що кандидат на вакцину на 95% ефективно запобігає зараженню COVID-19.

Американська Moderna заявила про 100% ефективності своєї вакцини проти важкого перебігу ковіду. Жоден із вакцинованих не мав важких станів при хворобі, при цьому після препарату занедужали 11 людей.

Як повідомляли, Україна подала першу частину заявки на отримання вакцини від коронавірусу. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

У листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

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