У Києві ще 1475 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували ще 1475 випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 82 810.Захворіли:

833 жінки віком від 18 до 94 років

563 чоловіка віком від 18 до 93 років

40 дівчаток від 1 до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 57 медиків.", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян.

Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25 767 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, кількість одужалих від ковіду за вчора майже на 2 тис. перевищила число захворілих. У Міністерстві охорони здоров'я заявили про позитивну динаміку.

Учора Степанов повідомив, що вперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тиждень тому.