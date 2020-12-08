У Києві ще 1475 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували ще 1475 випадків коронавірусу.
Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 82 810.Захворіли:
- 833 жінки віком від 18 до 94 років
- 563 чоловіка віком від 18 до 93 років
- 40 дівчаток від 1 до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 57 медиків.", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян.
Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25 767 мешканців Києва.
Нагадаємо, кількість одужалих від ковіду за вчора майже на 2 тис. перевищила число захворілих. У Міністерстві охорони здоров'я заявили про позитивну динаміку.
Учора Степанов повідомив, що вперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тиждень тому.