У ВООЗ дали рекомендації, як не захворіти на коронавірус під час новорічних свят

Всесвітня організація охорони здоров'я дала низку рекомендацій, як не захворіти на коронавірус під час новорічних свят.

Про це заявив у Twitter генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через коронавірус свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх скасувати", - повідомив гендиректор ВООЗ.

За його словами, слід відмовитися від подорожей в період новорічних свят.

У ВООЗ нагадали, що основним засобом захисту від коронавірусу є носіння маски та дотримання соціальної дистанції.

Також ВООЗ рекомендує:

залишатися вдома

не запрошувати велику кількість гостей

відмовитися від подорожей

одягати маску та зберігати соціальну дистанцію

святкувати компанією краще на вулиці

Нагадаємо, уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше. Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.