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У ВООЗ дали рекомендації, як не захворіти на коронавірус під час новорічних свят

Гендиректор організації закликає відмовитися від подорожей на період свят.

У ВООЗ дали рекомендації, як не захворіти на коронавірус під час новорічних свят
Фото: Сергей Нужненко

Всесвітня організація охорони здоров'я дала низку рекомендацій, як не захворіти на коронавірус під час новорічних свят.

Про це заявив у Twitter генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через коронавірус свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх скасувати", - повідомив гендиректор ВООЗ.

За його словами, слід відмовитися від подорожей в період новорічних свят.

У ВООЗ нагадали, що основним засобом захисту від коронавірусу є носіння маски та дотримання соціальної дистанції.

Також ВООЗ рекомендує:

  • залишатися вдома
  • не запрошувати велику кількість гостей
  • відмовитися від подорожей
  • одягати маску та зберігати соціальну дистанцію
  • святкувати компанією краще на вулиці

Нагадаємо, уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше. Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.

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