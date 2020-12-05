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Під час локдауну, ймовірно, працюватимуть готелі, гірськолижні курорти та церкви, - Ляшко

В уряді планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри.

Під час локдауну, ймовірно, працюватимуть готелі, гірськолижні курорти та церкви, - Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін може запровадити локдаун на початку січня 2021 року. Ймовірно, під час обмежень працюватимуть готелі, гірськолижні курорти та церкви.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "Радіо Свобода".

Ляшко зазначив, що уряд розглядає три дати на початку січня, а точну дату запровадження карантину мають оголосити у середу, 9 грудня, на засіданні Кабміну.

Заступник міністра зазначив, що на відміну від повного локдауну, який був навесні, у січні працюватиме транспорт, готелі та гірськолижні курорти. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини.

За його словами, заклади громадського харчування працюватимуть виключно на доставку. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів.

Ляшко підкреслив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі.

Як повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, на ухвалення рішення про локдаун будуть впливати ряд факторів: показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність локдауну вихідного дня.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". Про оголошення загальнонаціонального карантину повідомлять за 7-10 днів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен".

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