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"Наразі він нам не потрібен", - Зеленський про локдаун

Однак у січні повного локдауну "уникнути буде дуже складно".

"Наразі він нам не потрібен", - Зеленський про локдаун
Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен".

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Я вірю і сподіваюся, що наразі він нам не потрібен. Ми зважувати всі за і проти, дуже багато даних та прогнозів, радилися с представниками місцевих рад, отримали запевнення МОЗу щодо контрольованості ситуації в лікарнях і я рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні", - зазначив президент.

За його словами, ситуація з поширенням коронавірусної недуги в країні зараз контрольована, карантин вихідного дня дав результат.

"В цілому ситуація контрольована і не диктує негайного введення локдауну в грудні. Ми даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень - один з найприбутковіших місяців року", - заявив Зеленський.

Водночас президент заявив, що в січні повного локдауну "уникнути буде дуже складно".

"Його ймовірність в січні існує. Вона не мала. Але я доручив уряду наступного тижня повідомити завчасно чітко, коли буде локдаун, який його чіткий формат, вичерпний перелік усіх карантинних заходів, тож ні для кого це не буде сюрпризом. І не за тиждень, як передбачає закон, а завчасно", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі.

Як повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, на ухвалення рішення про локдаун будуть впливати ряд факторів: показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність локдауну вихідного дня.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". Про оголошення загальнонаціонального карантину повідомлять за 7-10 днів.

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