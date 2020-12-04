Посол України в Австрії звинуватив російського посла у лицемірстві

Посол України в Австрії Олександр Щерба відповів на заяву російського посла Дмитра Любінського у щодо невиконання Україною домовленостей Паризького саміту. Він звинуватив Росію у лицемірстві.

Про це Щерба написав у фейсбуці.

За словами українського посла, 1 грудня в центральній віденській газеті Wiener Zeitung з’явився коментар російського посла про те, що Україна не виконує домовленості Паризького саміту. Називався він "Угоди повинні виконуватися".4 грудня газета опублікувала відповідь Олександра Щерби.

"Є різні види лицемірства. Є лицемірство наївне, є зухвале - а є незбагненне, захмарне. Наприклад лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права", - зазначив посол України.

Щерба погодився з тим, що угоди мають виконуватися. "Наприклад Будапештський меморандум, угода 1994 року, в пункті першому якої стоїть дослівно: «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акту НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України». На цю обіцянку, на це чесне слово Російської Федерації Україна обміняла свою ядерну зброю. З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 р.", - написав він.

Олександр Щерба нагадав, що Паризький саміт відбувся за ініціативи Президента України. "Якби Україна не взяла ініціативу на себе, кров і далі проливалась би на Донбасі, як і рік тому. Ніхто не зацікавлений у мирі так, як Україна", - зазначив він.

Посол наголосив, що всі запропоновані Україною на саміті домовленості здебільшого виконано. "Полонені обміняні. Війська відведені. Додаткові перехідні пункти відкриті. Починаючи з серпня Україна дотримується перемир’я, попри майже щоденні порушення з боку Росії", - нагадав Щерба.

Та частина домовленостей, яка не була виконана (наприклад, щодо доступу Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі, який блокується Росією), може бути обговорена на новому саміті. "Проте є сторона, яка з цим демонстративно не поспішає: Росія... Росія продовжує свою дивну гру, удаючи, що вона не є стороною конфлікту", - додав український посол.

На думку Олександра Щерби, проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю. "Звідси і намагання Москви примусити Україну визнати призначених Росією колаборантів у Донецьку та Луганську як частину української політики - і тим самим або спричинити вибух в Україні, або тримати Україну постійно під своїм впливом", - зазначив він.

"Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вільні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. Полегшити біль та заспокоїти пристрасті. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі", - додав український посол.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба учора повідомив, що Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, яку країна-агресор намагалася вчинити, використавши формат Арріа Ради безпеки ООН.

Росія анонсувала, що "вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники "ЛНР" та "ДНР". Кулеба зазначив, що засідання Радбезу бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу.

Російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у "підігруванні Україні" та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у Нормандському форматі.