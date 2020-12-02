Україна зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО через майданчик ООН – Кулеба

Російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у "підігруванні Україні" та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у Нормандському форматі.

Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, яку країна-агресор намагалася вчинити, використавши формат Арріа Ради безпеки ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

"Засідання (Ради Безпеки ООН за формулою Арріа 2 грудня – ред.) бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ", - сказав Кулеба.

За його словами, завдяки принциповій позиції наших партнерів в Раді Безпеки ООН російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

"Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами задля поширення своєї пропаганди", - додав міністр.

Своєю чергою, офіційні представники Російської Федерації та низка російських ЗМІ намагаються забезпечити резонансний супровід події, яку вони анонсували як "...сьогодні вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники "ЛНР" та "ДНР".

ТКГ висловила таку позицію щодо цього:

1. Формула Арріа, за якою російські представники намагаються провести це засідання, - це неформальне засідання без додержання процедури, використання права вето тощо.

2. Проводиться таке засідання за межами приміщень РБ ООН.

3. Голова РБ своїх функцій не виконує.

4. Звіти, протоколи не складаються, присутні лише перекладачі.

5. На ці засідання запрошуються зазвичай ті, хто не має права чи можливості брати участь в офіційних засіданнях РБ, - громадський сектор, вчені, правозахисники, представники меншин, інші недержавні суб‘єкти.

6. Якщо раніше для таких засіданнь потрібна була фізична присутність і таким чином доступ недержавних суб‘єктів чи просто провокаторів був обмежений, то під час пандемії COVID це робиться в форматі відеоконференції, і з’являється можливість показати по відео будь-кого.

Російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у "підігруванні Україні" та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у Нормандському форматі.

"На нашу думку, російська спроба провести гучний захід з легітимізації організацій, які вважаються в Україні терористичними, означає наступне:

1. Особи, які відповідають в РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, а, може, і зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у Нормандському форматі. 09 грудня їм виповнюється рік.

2. Ці особи намагаються перекласти власну провину на Україну, Францію та ФРН.

3. Такі спроби провалюються раз за разом і здатні привести лише до зміцнення зв’язків між державами та міжнародними організаціями, яких намагається звинуватити РФ.", - заявили в ТКГ.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Росія запросила у ТКГ представників ОРДЛО з російським громадянством. Представниками ОРДЛО на переговорах є Владислав Дейнего і Наталя Ніконорова.