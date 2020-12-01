​У Раді зареєстрували урядовий законопроєкт для боротьби з кандидатами-"двійниками"

Якщо кандидат протягом шести місяців до виборів змінив прізвище, ім'я або по батькові, то це буде відображено в бюлетені.

У Верховній Раді 30 листопада зареєстрували урядовий проєкт закону "Про внесення змін до Виборчого кодексу", який пропонує зобов'язати Центрвиборчком інформувати про зміну імені, прізвища та по батькові кандидатів.

У парламенті документ зареєстрований під №4440 30 листопада, а станом на 1 грудня він перебуває на розгляді в комітеті.

У пояснювальній записці зазначається, що документ розроблено для боротьби із "брудними виборчими технологіями", зокрема, з використанням "кандидатів-двійників".

Згідно з документом, Кабмін рекомендує внести наступні зміни: якщо кандидат протягом шести місяців до виборів змінив прізвище, ім'я або по батькові, то це буде відображено в бюлетені для голосування. Крім того, ЦВК та територіальні виборчкоми повинні інформувати населення про так званих "двійників" за допомогою інформаційних плакатів і буклетів на виборчих дільницях, а також публікувати цю інформацію на сайті ЦВК.

Нагадаємо, за даними Комітету виборців України, на парламентських виборах 2019 року балотувався 161 кандидат- "двійник" у 48 округах. За них проголосували понад 91 тис. виборців.

У жовтні ЦВК скасувала реєстрацію тезок Філімонова, Зеленського і Саакашвілі на вибори мера Одеси.