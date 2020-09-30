Кандидатами у мери Одеси зареєструвалися двоє Зеленських, п'ятеро Олегів Філімонових і один Михайло Саакашвілі

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 29 кандидатів у мери, при чому у двох із них прізвище Зеленський, у п'ятьох - Філімонов, а один - Саакашвілі.

Про це повідомляється у постановах міськвиборчкому.

Одним з кандидатів є Міхеіл Саакашвілі, 1990 року народження. "Зареєструвати кандидата на посаду одеського міського голови ... висунутого Одеською міською організацією партії "Блок Міхеіла Саакашвілі" Саакашвілі Міхеіла Володимировича, народився 08.08.1990 року, ... безпартійний, проживає в місті Києві", - зазначається у постанові.

Зазначимо, що цей кандидат є повним тезкою колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який написав у своєму фейсбуці, що це - кандидат від фейкової партії.

"Наша партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Одесі не йде, ми не висували жодного кандидата. А "Блок Михайла Саакашвілі" - абсолютно фейкова партія, підставна качка старої влади!" - написав Саакашвілі у фейсбуці.

Крім Саакашвілі, кандидатами в мери Одеси, зареєстровані: Олександр Зеленський (від партії "Молодь до влади") Василь Зеленський (від "Циганської партії України").

На посаду голови міста також претендують: Олег Миколайович Філімонов ("Слуга народу"), Олег Вікторович Філімонов 1992 року народження ("Зелені"); Олег Анатолійович Філімонов 1971 року народження ("Студентська партія України"); Олег Вікторович Філімонов 1994 року народження ("Наша земля"), та Олег Вікторович Філімонов 1973 року народження ("Стабільність та справедливість").

За крісло мера також буде боротися Дарт Миколайович Вейдер від Одеської міської організації партії "Блок Дарта Вейдера".

Нагадаємо, раніше мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що йому відмовили у реєстрації на посаду міського голови, зате у списку кандидатів з’явилися дві повних тезки.