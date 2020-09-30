"Батьківщина" скаржиться на перешкоди у реєстрації кандидатів

Політичная партія «Батьківщина» заявляє про «безпідставні перешкоди» у реєстрації списків її кандидатів у ради різних рівнів. Про це йдеться в заяві партії.

В «Батьківщині» наголошують, що це є прямим порушенням закону і брудним методом ведення політичної боротьби.

«Територіальні виборчі комісії не зареєстрували списки «Батьківщини» щонайменше до 5 міських рад. Така ж ситуація із селищними радами. Відмовлено в реєстрації найрейтинговішого кандидата на посаду міського голови Костополя Рівненської області. Скрізь комісії використовують надумані причини відмови у реєстрації, які не відповідають нормам законодавства», – наголосили в партії.

У «Батьківщині» повідомили, що найбільш кричуща ситуація складається у Чернівецькій області. Відмовлено у реєстрації списків депутатів до Сокирянської та Хотинської міськрад. За повідомленням обласної партійної організації, такі дії пов’язані з прямим тиском на ТВК місцевого діяча, який роками обіймав керівні посади в районі, а зараз є головою Сокирянської районної ради, Василя Козака.

«Наші кандидати з цього району стверджують і про його вимоги до них не балотуватися з погрозами про втрату роботи, є і факти тиску в інших районах, зокрема гірських, де під час формування списків таким чином змушували наших кандидатів з числа лісівників відмовлятися від балотування», – заявили в Чернівецькій організації «Батьківщини».

У партії Юлії Тимошенко повідомили, що за всіма фактами безпідставної відмови у реєстрації подані відповідні судові позови.

«Нереєстрація цілих списків є безпрецедентним явищем в історії українських виборів. Очевидно, що це новий брудний метод боротьби з «Батьківщиною» як з єдиною політичною силою, яка має сильні представництва в усіх регіонах України на усіх рівнях – від сіл до міст. Ми просимо ЦВК втрутитися в ситуацію і не заохочувати практики часів Януковича. Ми закликаємо до чесної конкуренції на виборах і готові перемагати!» – йдеться в заяві «Батьківщини».