Пленарні засідання Ради скасували через коронавірус

За останні кілька днів у парламенті захворіли близько десяти людей.

Верховна Рада через коронавірус не буде засідати в пленарному режимі у найближчі четвер-п’ятницю.

За останні дні на ковід захворіли 10 нардепів та представників Апарату ВР.

Про це на ранковому засіданні парламенту заявив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент LB.ua.

"За вчора у нас захворіла велика кількість людей у цьому залі. Захворіла велика кількість людей в Апараті ВР. За останні декілька днів захворіли до десяти людей. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією у четвер та п’ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб ВР продовжувала свою роботу та дала змогу зменшити концентрацію людей в одному приміщенні", - заявив він.

Разумков нагадав, що комітети можуть проводити засідання онлайн.

"Думаю, сьогодні ми зможемо розглянути таку постанову (про зміну порядку роботи ВР, - ред.)", - додав спікер.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик.

29 вересня про позитивний тест на коронавірус повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що ковідом хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга народу"), Іван Чайківський ("За майбутнє").

23 серпня стало відомо, що коронавірус виявили у Юлії Тимошенко. Її стан оцінювався як важкий. Тимошенко отримувала курс інтенсивної терапії. 11 вересня у "Батьківщині" повідомили, що лідерка партії одужала від коронавірусу, але продовжує лікувати запалення легенів.