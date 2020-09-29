Петицію щодо створення ТСК по "вагнерівцям" винесуть в сесійну залу, - Герасимов

Петицію щодо створення ТСК по «вагнерівцям» винесуть на обговорення в сесійну залу. Про це повідомив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов після наради голів фракцій в кабінеті Разумкова.

«Як ви знаєте, завдяки ймовірній державній зраді у вищих кабінетах країни була злита операція по «вагнерівцям». Блискуча операція українських розвідників, коли ті, хто збивав українські літаки, через кого загинули українські воїни, мали б вже сидіти за гратами. На жаль, цього не сталося. І наразі ми знаємо, що була «злита» інформація ймовірно з найвищих кабінетів держави. Саме через це була зареєстрована постанова про створення ТСК, яка має розібратися, хто «зливав», як «зливав», навіщо ця державна зрада була зроблена на користь країни-агресора», – сказав Герасимов.

Він наголосив, що постанова зареєстрована, але повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

«Через це була зареєстрована петиція родинами загиблих із жорсткою вимогою до парламенту розглянути це питання. Вона за декілька днів набрала всі необхідні голоси, понад 25 тисяч, і я вдячний комітету з питань нацбезпеки і оборони, який терміново її розглянув і відіслав це рішення голові ВРУ Разумкову», – додав співголова фракції.

Він зазначив, що згідно з регламентом, який є ключовим законом діяльності українського парламенту, сьогодні ця петиція має бути розглянута в залі парламенту.

«Це чітка норма, яка прописана в цьому законі, і саме тому «Європейська Солідарність» взяла перерву і попросила керівництво парламенту зібрати всіх керівників фракцій для того, щоб обговорити це питання. Ми жорстко вимагали поставити цю петицію сьогодні на розгляд в залі парламенту, тому що сподіваємося, що публічний розгляд петиції нарешті підштовхне команду Зеленського до того, що треба створювати ТСК, а не ховатися від неї. На цьому засіданні ми отримали повну підтримку представників всіх фракцій, єдиний не був присутній представник фракції «Слуга народу». Всі інші фракції одноголосно підтримали, що ця петиція має бути терміново розглянута в парламенті», – зауважив співголова фракції.