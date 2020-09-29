Долі тих, хто лежить у Бабиному Яру, є частиною української долі й української історії, - Порошенко

Тільки ретельно збережена історична правда не дасть спекулювати на пам’яті минулого і мотивуватиме сучасних і майбутніх політиків до мудрих цивілізованих рішень. Про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Про цеповідомляється на сайті політсили.

"Бабин Яр — спільна трагедія єврейського і українського народів, незагоєна рана, яка уже 79 років відкликається болем у кожному небайдужому серці. Впевнений, наша єдність не дасть темним тоталітарним часам повернутися. У цьому контексті створення Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру та комплексна меморіалізація Бабиного Яру має велике значення для всього людства. Наші діти, коли виростуть, мають пам’ятати, що долі тих, хто лежить у Бабиному Яру, є частиною української долі й української історії", - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що тільки ретельно збережена історична правда не дасть спекулювати на пам’яті минулого і мотивуватиме сучасних і майбутніх політиків до мудрих цивілізованих рішень.

"І хоч зараз наша земля уже 6 років страдає від зазіхань агресора, впевнений, ми продовжимо будувати Україну на засадах гуманізму, толерантності, гідності і свободи і пам’ятатимемо про небезпеку, що несуть авторитаризм, дискримінація і нетерпимість", - додав лідер "Європейської Солідарності".