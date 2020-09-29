Тищенко заявив, що став членом парламентської законодавчої групи по Донбасу, у ТГК спростували

За результатами участі у засіданні нардеп дійшов висновку, що у групі "працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники".

Народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що увійшов до парламентської групи щодо напрацювання законодавчих змін по Донбасу.

Про це Тищенко заявив у ході брифінгу під час засідання фракції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення і я і правда є одним з членів цієї групи", - сказав Тищенко.

У своєму Facebook Тищенко заявив, що сьогодні він вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін по Донбасу. За результатами участі у засіданні нардеп дійшов висновку, що у групі "працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців по обидва боки конфлікту".

Разом з тим перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков спростував інформацію про залучення Тищенка. За його словами, питання про включення Тищенка до складу делегації України в Тристоронньої контактній групі навіть не обговорювалося.

"Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу приймає тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників і т.д. Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, у червні Микола Тищенко очолив Київський осередок партії "Слуга народу". Рішення про призначення ухвалили члени партійної організації під час конференції. Кандидатуру Тищенка також затвердила Вища рада партії.