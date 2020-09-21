Разумков підписав заяву Ради про невизнання виборів у Білорусі чесними та вільними

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав постанову "Про заяву Верховної Ради щодо ситуації в Республіці Білорусь".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

В заяві йдеться про невизнання президентських виборів як такі, що пройшли чесно та вільно. Зазначається, що вибори пройшли з численними порушеннями, відмовами у реєстрації кандидатів та непрозорим підрахунком голосів.

Окрім цього, вказується, що є підстави вважати, що офіційно оголошені результати виборів не відображають реального волевиявлення громадян.

Парламент України закликав владу Білорусі налагодити діалог з суспільством для мирного виходу з кризи.

Для того, щоб постанова набрала чинності, достатньо підпису тільки спікера Ради, без президента України. Після підписання вона має бути опублікована у парламентській газеті, після чого набуде чинності.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в цілому постанову про Заяву парламенту щодо ситуації в Республіці Білорусь 15 вересня. У документі засуджуються методи, які застосовує офіційна влада Республіки Білорусь, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та ОДКБ для нормалізації ситуації, міститься заклик до вирішення кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Окрім того, в ухваленому документі йдеться про санкції щодо осіб, які причетні до насилля над протестувальниками.

Масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення із силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а схоплених катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. Після затримань катувань зазнали щонайменше 450 осіб.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

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7 вересня в Мінську затримали одну з лідерок опозиції Марію Колесникову. Вранці наступного дня стало відомо, що її намагалися видворити в Україну, однак вона порвала паспорт, щоб унеможливити проходження кордону. Відтоді вона перебуває під вартою.

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3 вересня Парламентський комітет зовнішньої політики схвалив до розгляду один із чотирьох проєктів заяв Верховної Ради щодо виборів у Білорусі.