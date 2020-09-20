"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду

Президент Володимир Зеленський представив кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірину Верещук.

Представлення відбулося під час конференції Київської міської організації політичної партії, на якій висувають кандидатів у депутати Київської міської ради і кандидата на посаду міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Оновлення 15:30. "Слуга народу" під час конференції Київської міської організації партії презентувала кандидатів у Київраду. Серед них - спортсмени, телеведучі, заступник міністра освіти, учасник АТО, шеф-повар та нардеп.

— Євгенія Кулеба - засновниця ГО "Місто-сад", координаторка створення скверу Небесної сотні, парку "Шовковичний" у Слов'янську, дружина голови МЗС Дмитра Кулеби.

Євгенія Кулеба

— Михайло Присяжнюк - телеведучий проєкту "Один за всіх".

— Анна Маляр - юрист, голова "Центру правових та кримінологічних досліджень", учасниця телевізійних ток-шоу.

— Георгій Зантарая - дзюдоїст, учасник літніх Олімпійських ігор.

— Владислав Трубіцин - підприємець, меценат, займається підприємницької діяльністю на ринку букіністики та у антикварно-мистецтвознавчій сфері.

— Юрій Федоренко - голова ГО "Твердиня". Був засновником і керівником ГО "СТОП свавіллю". Проходив військову службу за контрактом у Національній гвардії. Старший інструктор з рукопашного бою роти спеціального призначення. Учасник бойових дій на Донбасі. На парламентських виборах 2019 кандидат в народні депутати від партії Слуга народу № 158 у списку.

Юрій Федоренко

— Віталій Селик - голова громадської організації "Рада з урбаністики Києва".

— Андрій Вітренко - заступник міністра освіти та науки.

Андрій Вітренко

— Олена Говорова - спортсменка, легкоатлетка, призер Олімпійських ігор 2000 року. Радниця голови Офісу президента з питань спорту.

Олена Говорова

— Ксенія Семенова - колишня радниця міського голови Києва з питань розвитку велоінфраструктури, координатор роботи Асоціації велосипедистів Києва.

— Олексій Кисельов - доброволець, керівник ГО "Ветеранська справа".

— Ігор Брагін - президент Асоціації шеф-поварів України.

— Микола Тищенко - народний депутат ВР фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 16 липня Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва. Вона набрала три з трьох можливих балів.

Кадидатка запустила політичну рекламу, у якій обіцяє "підбадьорити втомлені мости". Верещук також знялась у відеоролику, у якому "літає" із зеленою парасольською над "мостом Кличка".

Раніше вона заявила, що не бачить сенсу в будівництві метро на Троєщину.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня. 18 вересня "УДАР" офіційно висунув Кличка кандидатом у мери Києва.