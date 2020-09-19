У Києві пройшла акція солідарності з білорусами

У Києві пройшла акція на знак солідарності з учасниками акцій протесту в Білорусі.

Про це повідомляє "Українська правда".

Кілька десятків учасників акції розгорнули на Майдані Незалежності великий білоруський національний біло-червоно-білий прапор. З таким стягом зазвичай виступають учасники протестів у Білорусі.

19 вересня Білорусь святкує День білоруської символіки. 19 вересня 1991 року Верховна Рада Білорусі прийняла закон, відповідно до якого державними символами знову стали біло-червоно-білий прапор та герб Погоня.

Нагадаємо, сьогодні на "жіночому марші" у Мінську почались масові затримання.Минулого тижня під час недільного маршу протесту у Мінську силовики затримали понад 400 людей.