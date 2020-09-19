На Донбасі зберігається "тиша", виявлено одне порушення "всеосяжного перемир'я"

Від початку доби 19 вересня на Донбасі зберігається "режим тиші", українські військові зафіксували одне порушення "всеосяжного перемир'я".

Про це повідомила пресслужба ООС у вечірньому зведенні.

"Від початку поточної доби, 19 вересня, зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, у районі населеного пункту Водяне, у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донеччині, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Безпілотник подавили засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

В ООС зазначили, що порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було.

"Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, на 31 об’єкті роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 82 знайдених вибухонебезпечних предмети", - додали в ООС.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що Росія від початку вересня перекинула на Донбас "Гради", 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами.