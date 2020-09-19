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Балуха готують до виведення з медикаментозного сну, - Геращенко

Колишній політв’язень знаходиться у лікарні 12 днів.

Балуха готують до виведення з медикаментозного сну, - Геращенко
Володимир Балух
Фото: Lb.ua

Колишнього політв’язня Володимира Балуха, якого сильно побили 8 вересня у Києві, готують до виведення з медикаментозного сну. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко на своїй сторінці у фейсбук.

"Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну", – переповіла Геращенко слова лікарів. 

Нагадаємо, Володимир Балух знаходиться у лікарні 12 днів. Медики звітували про його стабільно важкий стан.

Вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим у столичному Гідропарку. У нього зламані рука та ключиця. Офіс президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. 

16 вересня стало відомо, що Балух приходив до тями і намагався зняти пов’язку з голови. Тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Свідок у справі, яка власне і знайшла Балуха закривавленим у Гідропарку, розповіла, що він був тверезим. Ушкодження на голові, за її словами, не схожі на рану від падіння з невеликої висоти

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. Ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані.

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