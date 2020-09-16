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Балуха ввели у стан медикаментозної коми, - Сущенко

Він знаходиться у важкому стані, але приходив до тями і намагався зняти пов’язку з голови.

Балуха ввели у стан медикаментозної коми, - Сущенко
Фото: Lb.ua

Колишній політв’язень Кремля Володимир Балух знаходиться у важкому стані, але він приходив до тями і намагався зняти пов’язку з голови. Тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів колишній політв’язень журналіст Роман Сущенко.

"Балух у тяжкому стані, його введено у несвідомий медикаментозний стан, оскільки коли він приходив до тями, намагався зірвати пов’язку. Лікарі, щоб він не повторив цей крок, прийняли таке рішення", - сказав він.

Сущенко додав, що з чотирьох версій побиття Балуха, які розглядає поліція, три - основні. Крім того, характер нанесення травм вказує на те, що це були умисні фізичні дії двох або трьох осіб.

"Характер нанесення травми свідчить про те, що було кілька ударів і характер саме нанесення цих ударів свідчить про те, що були якісь умисні дії і нанесені досить професійно, оскільки синців і побоїв немає. Якщо це хуліганство – то скоїли люди, які вміють бити і ламати кістки або це люди зробили з якоюсь метою", - додав Сущенко

Нагадаємо, вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим у столичному Гідропарку. У нього зламані рука та ключиця. Офіс президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

У Нацполіції також розповіли про деталі побиття Балуха. На 14 вересня його стан залишався стабільно важким.

Раніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" запропонувала Балуху балотуватися від політсили на місцевих виборах.

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