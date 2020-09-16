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У Києві відкрили меморіальну дошку Гонгадзе

Меморіал встановили на фасаді будівлі Національної спілки журналістів.

У Києві відкрили меморіальну дошку Гонгадзе
Фото: Дмитро Ларін, Українська правда

У Києві на Хрещатику відкрили меморіальну дошку вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

Про це повідомляє "Українська правда".

Меморіал встановили на будівлі Національної спілки журналістів за адресою Хрещатик, 27-а. 

"Департамент охорони культурної спадщини виготовив і встановив сьогодні меморіальну дошку видатному українському журналісту, Герою України Георгію Гонгадзе. Георгій зробив величезний внесок в розвиток незалежності України, в розвиток незалежних ЗМІ та в розвиток свободи слова. Він поклав своє життя за Україну. Зухвале вбивство поставило крапку відліку в українській журналістиці ", - сказав під час відкриття директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Автор меморіальної дошки - скульптор Василь Маркуш.Кошти на її виготовлення виділив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Нагадаємо, Гонгадзе викрали в ніч з 16 на 17 вересня 2000 року. У листопаді обезголовлене тіло журналіста знайшли в Таращанському лісі, за 70 кілометрів від Києва. Останки журналіста поховали тільки навесні 2016 року.

Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе спровокувало широкий суспільний резонанс, в Україні пройшли широкомасштабні акції протесту "Україна без Кучми", протягом яких протестувальники звинувачували тодішнього президента і його найближче оточення в зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

У 2009 році за звинуваченням у вбивстві затримали ексначальника МВС Олексія Пукача, 2013 року суд засудив його до довічного ув'язнення. У справі про вбивство Гонгадзе також засуджено колишніх співробітників МВС Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова, вони отримали по 12 і 13 років в'язниці.

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