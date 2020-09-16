На кордоні з Україною перебувають кілька тисяч хасидів, - головний рабин Києва

Від півтори до двох з половиною тисяч хасидів перебувають на кордоні України з Білоруссю.

Про це повідомив головний рабин Києва Йонатан Бін’ямін Маркович, передає Громадське радіо.

Він також зазначив, що 300-400 людей перебувають в Румунії. Більшість хасидів приїхали з Ізраїлю.

"Кілька тисяч хасидів перебувають на різних кордонах з Україною. Більшість з Ізраїлю, немала частина з Франції. З Америки, звісно, теж. Звідкись з’явилися чутки, що кордони України з Білоруссю відкриті, тому люди приїздять", - розповів Йонатан Бін’ямін Маркович.

Увечері 15 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з хасидами на кордоні України з Білоруссю. Він закликав паломників поважати український закон і не провокувати ситуацію на кордоні, повідомляє пресцентр МВС.

Фото: пресцентр МВС

Міністр пояснив, що у зв’язку з світовою пандемією COVID-19 уряд України вимушений обмежувати у відповідності до карантинних умов усі масові акції, у тому числі релігійні. Обмежувальні заходи були впроваджені під час святкування православної Пасхи, Хресної ходи та інших релігійних заходів.

Під час зустрічі представники хасидської спільноти звернулись до міністра внутрішніх справ щодо вирішення деяких організаційних питань, у тому числі медичного обслуговування. "Усі питання були погоджені", - запевнили у МВС.

Заступник голови МЗС України Євген Єнін заявив, що на даний момент ситуація не дозволяє дозволити пропуск в Україну додаткової кількості паломників-хасидів. В ефірі телеканалу "Україна 24" ввечері 15 вересня він підкреслив, що "на сьогоднішній день ми керуємося, перш за все, тими нормативними документами, які затверджені урядом, і національними інтересами України".

За словами Єніна, на даний момент ситуація перебуває під контролем компетентних органів державної влади, а в Умані приймаються "надзвичайно ретельні заходи з метою максимального забезпечення безпеки тих паломників, які все-таки прибули до запровадження заборони на в'їзд в Україну".

"Їх буде забезпечено відповідним харчуванням, медичним забезпеченням. Буде зведено до мінімуму контакти з місцевим населенням, планується проведення додаткового тестування, щоб заспокоїти місцеве населення і переконати його в тому, що на сьогоднішній момент усі можливі заходи поширенню Covid на даному етапі вжиті", - цитує заступника міністра Інтерфакс-Україна.

Раніше міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитись з Україною про "зелений коридор" для хасидів.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі паломників-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - у Житомирській області і близько 1,5 тисячі осіб - на Волині.

У 2020 році святкування Рош га-Шана випадає на 18-20 вересня.