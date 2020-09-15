Біля Шумів вибухнула граната, поранено двох український військових

Біля Шумів Донецької області 15 вересня вибухнула граната типу РГД-5, внаслідок чого було поранено двох український військових.

Граната, ймовірно, була встановлена у вигляді розтяжки, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Поранення отримали полковник О. Апполонов і прессекретар однієї з бригад В. Залевський.

"Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан стабільний, задовільний. Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації", – йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу станом на зараз, "немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим".

Нагадаємо, що саме біля Шумів ТКГ домовилася провести спільну з окупантами та ОБСЄ перевірку того, чи не порушили українські військові домовленостей про режим тиші.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, тоді як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак 10 вересня запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій". Після цього окупанти обстріляли українські позиції біля Шумів.

11 вересня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перевірку українських позицій разом з бойовиками біля села Шуми на Донбасі можуть розпочати за кілька днів.

Віцепрем’єр–міністр з питань тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков повідомив, що інформація про те, що на українських позиціях біля Шумів мала відбутися “спільна інспекція” з окупантами, є міфом.