У стратегічних командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США та Великої Британії.

Про це повідомив начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олексій Таран, передає Інтерфакс-Україна.

"Уперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО: Сполучених Штатів, Великої Британії - для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники Представництва НАТО в Україні, представники офісу зв'язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від Сполучених Штатів, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччина, Литовської Республіки та Республіки Польща", - сказав Таран на брифінгу в Міністерстві оборони України в Києві.

Загалом за проведенням навчань стежитимуть до 200 іноземних інструкторів, військових радників і спостерігачів.

"Їхню роботу буде організовано не тільки у військових частинах і підрозділах, штабах тактичного рівня, а й на пунктах управління стратегічного й оперативного рівнів", - додав Таран.

Він наголосив, що в рамках заходів міжнародної співпраці заплановано залучення підрозділів і тактичних груп озброєних сил НАТО для спільних дій під час відпрацювання навчально-бойових завдань.

"Передбачається залучити ротну тактичну групу десантно-штурмової бригади Великої Британії, яка братиме участь у комплексі тактичних і тактико-спеціальних навчань. Вона спільно з підрозділами десантно-штурмових військ ЗС України відпрацьовуватиме питання висадки і захоплення плацдарму із забезпечення форсування середніх, малих і великих водних перешкод, подолання водної перешкоди десантно-переправними засобами і понтонним мостом, ведення рейдових дій. При цьому до складу апарату керівництва заступником керівника тактичного навчання призначено командира десантно-штурмової бригади Великої Британії", - пояснив Таран.

Представник Генштабу також зазначив, що ця ротна тактична група прибуває до України шляхом перекидання повітрям за допомогою військово-транспортних літаків і здійснюватиме десантування парашутним способом зі зброєю і спорядженням на полігони ЗСУ в районі проведення відповідних навчань.

Також передбачається забезпечення обміну даними про повітряну і наземну обстановку, зокрема з використанням літаків AWACS E3A і безпілотних літальних апаратів Global Hawk.

Таран додав, що одночасно зі стратегічними командно-штабними навчаннями передбачається проведення інших багатонаціональних навчань і заходів за участю підрозділів країн-членів НАТО і країн-партнерів. Йдеться, зокрема, про українсько-американські навчання Rapid Trident, навчально-бойовий політ стратегічних бомбардувальників військово-повітряних сил США з імітацією заподіяння ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури і морських цілях, тренування повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі з відпрацюванням спільних завдань із підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Крім того, проводитимуть планові заходи підготовки із залученням інструкторів тренувальних місій UNIFIER, JMTG-U і ORBITAL.

Раніше ми повідомляли, що 10-денні навчання "Об’єднані зусилля-2020" з підрозділами територіальної оборони відбудуться на Херсонщині з 17 по 26 вересня.