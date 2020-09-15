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Рада підтримала в першому читанні допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону ООС

Це дозволить документувати злочини окупантів проти громадян України. 

Рада підтримала в першому читанні допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону ООС
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада України підтримала в першому читанні допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій на Донбасі.

За відповідний проєкт закону проголосували 292 нардепи, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков

"Починаючи з 2014 року правоохоронці позбавлені можливості на належному рівні здійснювати правоохоронну діяльність на території проведення Антитерористичної операції, з 2018 року - Операції Об'єднаних сил. Унаслідок цього на території ООС своєчасно не здійснюються пошук і фіксація даних про порушення прав і свобод громадян України, зокрема загибель чи поранення внаслідок обстрілів, прояви сепаратизму, терористичну діяльність, участь у незаконних збройних формуваннях і їх фінансуванні", – повідомив представник президента України в Раді, віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

Законопроєкт пропонує встановити обов'язок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів на територію проведення Операції Об'єднаних сил, надати повноваження командувачу Об'єднаних сил визначати порядок їх допуску.

"Крім того, проєктом закону пропонується зобов'язати органи державної влади використовувати механізми міжнародного співробітництва притягнення відповідальності винних у злочинах проти миру та людяності", – додав Стефанчук.

Нагадаємо, що зараз слідчі та прокурори позбавлені можливості здійснювати свої повноваження в районах проведення ООС через відсутність законодавчо визначеного обов'язку допуску їх на такі території.

У серпні 2020 президент Володимир Зеленський подав законопроєкт щодо допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів у зону бойових дій. 

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