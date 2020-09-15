​Поліція відкрила провадження за фактом розгерметизації газової магістралі у Чабанах

У рамках розслідування буде призначено низку експертиз.

За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження згідно зі ст. 292 Кримінального кодексу (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів).

У рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз та встановлено всі причини і обставини, які призвели до розгерметизації газової труби.

Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує громадську безпеку і порядок на місці аварії.

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні вночі у Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу і проходить поблизу селища.

Повідомлення про вибухи та запах газу поблизу смт Чабани надійшло після півночі. На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, кінологи, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, керівництво поліції Київщини, рятувальники та аварійні служби.

Упродовж години фахівці ліквідували витік газу. Жертв і потерпілих немає. Постачання електроенергії в населені пункти відновлено. Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу.

У 2011 році Україна оголосила про початок докорінної модернізації своєї газотранспортної системи. Першим кроком у реконструкції мала стати модернізація української ділянки газопроводу "Уренгой–Помари–Ужгород".

У грудні 2014 року Україна та ЄБРР підписали угоду про кредит на 150 млн євро під модернізацію газопроводу. Доступ до цих грошей, однак, Україна отримала лише в жовтні, після того як було підписано відповідну угоду. У 2015 році Україна замінила 10 км газопроводу.

"Уренгой–Помари–Ужгород" - російсько-український магістральний експортний газопровід. З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру із кінцевими споживачами в Європі.