В Україну з Білорусі намагаються потрапити більше тисячі хасидів

Білоруські прикордонники повідомляють про присутність в пунктах пропуску на кордоні з Україною понад 1,5 тис. євреїв-хасидів.

Фото: mvs.gov.ua

В одному з пунктів пропуску в Чернігівській області фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду намагаються потрапити в Україну.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Зазначається, що з представниками іноземців зустрівся голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він попередив їх про відповідальність в разі порушення кордону.

“Наразі ДПСУ задіяла резерви відомства та організувала взаємодію з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України. Ситуація залишається контрольованою”, - йдеться в повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Як зазначає БЕЛТА, білоруські прикордонники повідомляють про присутність в пунктах пропуску на кордоні з Україною понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв’язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента.

Уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

На час паломництва хасидів в Умань у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.