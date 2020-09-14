У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію

Одного з відпочивальників доправлено до лікарні з поверхневим пораненням голови.

У місті Біла Церква чоловік улаштував стрілянину з балкона четвертого поверху багатоквартирного будинку по компанії людей, яка відпочивала поруч.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Про постріли повідомили перелякані перехожі. Хуліганом виявився місцевий 74-річний чоловік, який напідпитку серед білого дня здійснив постріли з гвинтівки в бік людей. Він пояснив, що таким чином намагався залякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати.

Одного з відпочивальників було доправлено до медичного закладу, де лікарі йому діагностували поверхневу рану голови.

Поліцейські вилучили у стрільця пневматичну гвинтівку Іж-38, яку направлено на проведення експертизи.

За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловіку повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині нетверезий чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці.

Раніше у Бердянську п'яний чоловік стріляв із вікна по дітях у дворі, щоб їх налякати. У нього вилучили пістолет-кулемет МП 40, стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло-шумової та димової дії.