Сьогодні, 30 липня, в одному з сіл Херсонської області чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння зчинив стрілянину з мисливської рушниці. Одну особу поранено.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції.

Зазначається, що стрілець замкнувся у своїй оселі і зчинив стрілянину "на фоні неприязних відносин зі знайомим".

Поліцейські разом з КОРДом оточили місце події. "Завдяки професіоналізму працівників "поліції діалогу" було проведено спецоперацію без застосування зброї, за результатами якої знешкоджено та затримано агресивного стрільця", - йдеться в повідомленні.

Потерпілому надана медична допомога, його життю та здоров‘ю нічого не загрожує.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше у Бердянську п'яний чоловік стріляв із вікна по дітях у дворі, щоб їх налякати. У нього вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло-шумової та димової дії.