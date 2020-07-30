"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
ГоловнаСуспільствоПодії

Через негоду знеструмлені 52 населені пункти в п’яти областях України

У Волинській області пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Через негоду знеструмлені 52 населені пункти в п’яти областях України
Фото: dsns.gov.ua

Через сильний дощ, грозу та пориви вітру станом на ранок 30 липня без електропостачання залишаються 52 населені пункти в п'яти областях України.

У Горохівському районі Волинської області пошкоджено дахи і будівлі об'єктів соціальної інфраструктури, підтоплено підвали, повалено дерева, інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 30 липня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населені пункти в 5 областях, а саме: Чернігівська - 23, Рівненська - 13, Сумська - 10, Волинська - 3 і Чернівецька - 3", - йдеться в ранковому зведенні ДСНС.

Також повідомляють, що 29 липня внаслідок поривів вітру під час грози в Горохівському районі на Волині зірвано і частково пошкоджено дахи п’яти житлових будинків, споруд центральної райлікарні, будинку культури, школи, поліклініки, районного суду тощо, повалено кілька дерев.

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпиляні і прибрані", - додали у відомстві.

Як ми повідомляли, потужні зливи на Закарпатті спричинили небезпечні зсуви ґрунту.

Нагадаємо, через сильні дощі на заході України в червні вийшли з берегів карпатські ріки. Цьогорічна повінь перевищила за масштабами повінь 2008 року, яка вважалася найсильнішою за пів століття. Три людини загинули, вода підтопила 10 тисяч будинків, повністю зруйновано понад 100 мостів і 200 км доріг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також