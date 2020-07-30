Через негоду знеструмлені 52 населені пункти в п’яти областях України

Через сильний дощ, грозу та пориви вітру станом на ранок 30 липня без електропостачання залишаються 52 населені пункти в п'яти областях України.

У Горохівському районі Волинської області пошкоджено дахи і будівлі об'єктів соціальної інфраструктури, підтоплено підвали, повалено дерева, інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 30 липня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населені пункти в 5 областях, а саме: Чернігівська - 23, Рівненська - 13, Сумська - 10, Волинська - 3 і Чернівецька - 3", - йдеться в ранковому зведенні ДСНС.

Також повідомляють, що 29 липня внаслідок поривів вітру під час грози в Горохівському районі на Волині зірвано і частково пошкоджено дахи п’яти житлових будинків, споруд центральної райлікарні, будинку культури, школи, поліклініки, районного суду тощо, повалено кілька дерев.

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпиляні і прибрані", - додали у відомстві.

Як ми повідомляли, потужні зливи на Закарпатті спричинили небезпечні зсуви ґрунту.

Нагадаємо, через сильні дощі на заході України в червні вийшли з берегів карпатські ріки. Цьогорічна повінь перевищила за масштабами повінь 2008 року, яка вважалася найсильнішою за пів століття. Три людини загинули, вода підтопила 10 тисяч будинків, повністю зруйновано понад 100 мостів і 200 км доріг.