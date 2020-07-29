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Станцію метро "Вокзальна" у Києві знову "замінували"

Станцію зачинено на вхід і вихід.

Станцію метро "Вокзальна" у Києві знову "замінували"
Фото: lb.ua

У Києві станція метрополітену "Вокзальна" не працює через повідомлення про замінування.

"Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні на сайті метрополітену.

Комунальне підприємство повідомить про відкриття станції відразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, у березні цього року в Києві стався вибух невстановленого предмета у вагоні під час перебування поїзда на станції метро "Вокзальна". Усі пасажири вийшли на станції "Вокзальна", поїзд рушив у депо. Ніхто не постраждав.

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