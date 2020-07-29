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У четвер у Києві до + 28, без опадів

Уночі в столиці +19 ... +21 градус.

У четвер у Києві до + 28, без опадів
Фото: EPA/UPG

У четвер, 30 липня, у Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19 ... +21 градус, вдень +26 ... +28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі (крім Волинської області) короткочасні дощі, грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +9 ... +14 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень в Сумській області короткочасні дощі, грози, в інших областях без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 16 ... + 21 градус, вдень +24 ... + 29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Дніпропетровської області, місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 16 ... + 21 градус, вдень + 27 ... + 32 градуси, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях до +34 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Харківській області вдень місцями короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +29 ... +34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +21 градус, вдень +30 ... +35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +21 градус, вдень +27 ... +32 градуси.

29 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 28 градусів, в Дніпрі біля Києва +24 градуси.

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