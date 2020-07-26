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В Києві у понеділок прогнозують спекотну погоду без дощу

Повітря прогріється до 32 градусів.

В Києві у понеділок прогнозують спекотну погоду без дощу
Фото: EPA/UPG

В понеділок, 27 липня, в Києві прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +12...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів. У Карпатах вночі короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+23 градуси, вдень +27...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +24...+29 градусів.

26 липня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23...+25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

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