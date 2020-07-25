Нова спроба підняти танкер Delfi провалилася

В суботу в Одесі відбулася ще одна спроба прибрати танкер Delfi, який зазнав аварії восени 2019 року, з пляжу "Дельфін". Але, як повідомляє місцеве видання "Думська", вона закінчилася невдачею.

Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже одразу після початку операції, близько 15:30.

Танкер намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксира "Австралія" та Balqis.

Попередня спроба підняти Delfi була 18 липня. Тоді судно, яке вже багато місяців лежить на мілині біля пляжу, намагалися підняти канатами. Один з них також обірвався.

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.

"Чергова спроба судновласника підняти танкер Delfi завершилася невдачею. Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершені. АМПУ має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитись від права на підйом судна та передати повноваження АМПУ. Для цього завтра я скликаю екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в Одеській ОДА", - написав він у фейсбуці.

План підйому планують оприлюднити в найближчі дні.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік.

У червні 2020 року поруч з судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 рази. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Він попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.