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У Печерському районі Києва вночі невідомий із вогнепальної зброї стріляв у двох студентів. У обох чоловіків поранення ніг.

Повідомлення про стрілянину правоохоронцям надійшло о 2:30 від лікаря, який надавав потерпілому допомогу, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Потерпілі отримали поранення о 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці. Під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрілив у бік чоловіків, в результаті чого двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг. Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу", - йдеться у повідомленні.

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Один з постраждалих відмовився від медичної допомоги. Обидва студенти також не стали писати заяви про правопорушення. Згідно з оприлюдненими поліцією фото, стрілянина відбулася на території ресторану.

Відкрито два кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на початку липня поблизу кінотеатру "Жовтень" у Києві відбулася бійка зі стріляниною. Між компаніями стався конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета.