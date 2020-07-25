Прощавай, 747
Прощавай, 747
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
ГоловнаСуспільствоВійна

В зоні ООС окупанти 9 разів відкривали вогонь по українським захисникам

Ворожі формування використовували заборонене озброєння. 

В зоні ООС окупанти 9 разів відкривали вогонь по українським захисникам
Фото: EPA/UPG

За минулу добу збройні формування РФ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українським захисникам. Ворог використовував заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння, повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Поблизу Старогнатівки противник тричі застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. 

Поруч зі Гнутовим, Лебединським, Пищевиком та Широкиним використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Новотошківського та Хутору Вільний стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. 

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби українські воїни поранили одного загарбника", - йдеться у повідомленні. 

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши з мінометів 82 мм Опитне та гранатометів і кулеметів Водяне.

Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі має настати повне припинення вогню. Воно полягає, зокрема, у забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також