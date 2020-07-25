В зоні ООС окупанти 9 разів відкривали вогонь по українським захисникам

За минулу добу збройні формування РФ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українським захисникам. Ворог використовував заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння, повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Поблизу Старогнатівки противник тричі застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Поруч зі Гнутовим, Лебединським, Пищевиком та Широкиним використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Новотошківського та Хутору Вільний стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби українські воїни поранили одного загарбника", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши з мінометів 82 мм Опитне та гранатометів і кулеметів Водяне.

Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі має настати повне припинення вогню. Воно полягає, зокрема, у забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.