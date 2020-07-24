На Одещині суддя заявив самовідвід у справі через те, що йому передали цукерки та алкоголь

Суддя розцінив ці дії, як "можливе надання неправомірної вигоди" і поскаржився в поліцію.

Суддя Іллічівського міського суду Одеської області Валерій Смирнов заявив самовідвід у одній з цивільних справ через те, що його намагалися підкупити.

Про це пише "Думська" з посиланням на реєстр судових рішень.

Суддя розглядав цивільний позов КП "Автобаза санітарного транспорту" до відповідача-фізособи про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної в результаті ДТП. У процесі з'ясувалося, що ще в кінці травня хтось передав Смирнову через вахтера пакет, у якому були алкогольні напої, цукерки та процесуальні документи з підписом відповідача.

Суддя розцінив ці дії, як "можливе надання неправомірної вигоди" і поскаржився в поліцію.

Суд задовольнив самовідвід і прийшов до висновку, що дії відповідача є шантажем і тиском, а також примусом з метою прийняття позитивного для відповідача рішення. Тепер справу направлять до канцелярії для призначення нового судді.

Нагадаємо, раныше в Києві одного з керівників рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці піймали на хабарі, замаскованому під алкоголь.